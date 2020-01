Sequestro stazione Tav Afragola: decisione rinviata La pronuncia sull'istanza avanzata dalla Procura slitta al 3 marzo

E' stata rinviata al 3 marzo la decisione del Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) sull'istanza di sequestro della stazione Tav di Afragola avanzata dalla Procura di Napoli Nord. Gli inquirenti sostengono che la stazione realizzata dall'architetto di fama mondiale Zaha Adid non abbia i collaudi in regola come emergerebbe da una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate a ridosso dell'inaugurazione avvenuta nel giugno del 2017. Gli avvocati della difesa di Rfi hanno depositato materiale documentale cosi' come integrazioni a supporto del sequestro sono state aggiunte da parte del procuratore aggiunto di Napoli Nord Domenico Airoma e del sostituto procuratore Giovanni Corona. Sono indagati, tra gli altri, l'ad di Rfi, Maurizio Gentile per attentato alla sicurezza dei trasporti, e l'ex sindaco di Afragola Domenico Tuccillo, oltre a dirigenti di Ferrovie e del comune di Afragola, in totale nove persone.