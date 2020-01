Straniero senza biglietto picchia controllore Lo ha preso a calci e pugni: per l'uomo necessario il trasporto in ospedale

Ha cercato di salire in metro senza biglietto, un controllore lo ha fermato e lui lo ha picchiato. E' accaduto nella stazione metro di Piazza Cavour a Napoli: protagonista un 24enne di origine venezuelana. Il ragazzo, senza biglietto, voleva salire a bordo ed ha cercato di forzare i tornelli predisposti per il controllo dei titoli di viaggio. Ovviamente la scena è stata notata ed uno dei dipendenti di Ferrovie dello Stato lo ha bloccato. Il 24enne però gli si è scagliato contro, colpendolo a calci e pugni. E' stato necessario l'intervento del 118 che lo ha trasportato al Loreto Mare dove l'uomo è stato curato e ricoverato visti i numerosi traumi e le numerose contusioni riportate durante il pestaggio. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polfer e della Polizia che hanno avviato le indagini per risalire all'autore del pestaggio: in poco tempo l'aggressore è stato bloccato e poi arrestato con le accuse di resistenza e lesioni ad incaricato di pubblico servizio.