Napoli: strada bloccata dai rifiuti Un cumulo enorme di spazzatura impedisce il passaggio delle auto. Sul posto i vigili e la Polizia

Ancora una volta Salita San Raffaele nel rione Materdei, è stata invasa dai rifiuti. Nei giorni scorsi sulla rete che chiude l’accesso alla discesa di via S. Lorenzo da Brindisi, si era trasformata in un vero e proprio muro di spazzatura che cresceva a vista d’occhio. Le persone, le auto e motorini erano costretti a fare lo slalom tra i sacchetti e l’odore nauseabondo si espandeva in tutta la zona. Nel pomeriggio la spazzatura ha reso impossibile il passaggio delle auto e solo allora sono intervenute le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e della municipale che hanno provveduto a chiudere la strada e a deviare il traffico. Gli agenti hanno contattato l’Asia, l’azienda municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti per far ripulire la strada.

Purtroppo a risentire della nuova crisi rifiuti è l’intero quartiere di Materdei dove orami la situazione della spazzatura in strada è drammatica. Dalla piazza della metropolitana alle altra campane della differenziata è tutto un accumularsi di sacchetti. Diversi marciapiedi sono completamente ingombrati e attraversarli è impossibile.

I residenti sono allarmati e stanchi, si attende che torni la normalità in un quartiere che sta rivivendo lo stesso incubo di anni fa ma questa volta senza neanche i riflettori puntati.