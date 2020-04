Frattamaggiore: in macchina con la droga negli slip Una 30enne fermata dai carabinieri era in possesso di 3 stecche di hashish

A Frattamaggiore, i Carabinieri della locale stazione durante i controlli per far rispettare le norme anti-contagio, hanno fermato un’autovettura . A bordo una donna donna di 30 anni e il compagno. La 30enne nascondeva negli slip 17,5 grammi di hashish suddivisi in 3 stecche.

Residente a Succivo, è stata denunciata per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio: lei e il compagno sono stati anche multati per la violazione delle norme anti-contagio.