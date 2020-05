Incendio in fabbrica. L'azienda: "Preoccupati per lavoratori" "Vicini alle famiglie, appena accertato quanto successo lo comunicheremo"

In merito all'incendio scoppiato oggi ad Ottaviano (Napoli) nello stabilimento Adler Plastic, l'azienda esprime "innanzitutto preoccupazione per le persone coinvolte e vicinanza alle famiglie dei lavoratori2. L'azienda rende noto che, "una volta assistiti i feriti e gestita l'emergenza assieme al personale sanitario, in collaborazione con le forze dell'ordine, verrà fatto tutto il possibile per verificare quanto accaduto. Appena accertato quanto successo l'Azienda provvederà ad informare la stampa con un comunicato"