Tragico scontro: Federica muore a 18 anni Era con un'amica quando l'auto su cui viaggiavano si è scontrata con un'altra vettura

Gravissimo incidente nella notte a Giugliano, dove due auto si sono scontrate e una ragazza è morta e un'altra è rimasta ferita. E' accaduto in via degli Innamorati: a bordo di una delle due vetture c'era Federica, 18 anni, che è deceduta nello scontro. L'auto su cui viaggiava, complice la pioggia e la sabbia portata dal vento in questi giorni, ha sbandato e si è scontrata con un'altra automobile. L'amica che viaggiava con lei è in ospedale, le sue condizioni sono stabili. Sul caso e sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia locale.