Lo minaccia con un'asta e lui spara in aria: denunciati La Polizia interviene e identifica protagonisti di una movimentata lite condominiale

Colpisce il suo vicino di casa con un'asta di ferro e lo manda in ospedale. Una lite condominiale che solo per un soffio non è finita in tragedia. E' successo ad Afragola, in via Guglielmo Oberdan. E' qui che sono intervenuti gli agenti del locale commissariato. Ad avvertirli è stata la madre della vittima, un 35enne. Gli agenti hanno rintracciato in poco tempo l’aggressore. Si tratta di un 56enne di Afragola presso la cui abitazione è stata rinvenuta e sequestrata l’asta di metallo poco prima utilizzata. Alla fine è stato denunciato per lesioni personali. Poco dopo, i poliziotti sono ritornati sul posto poiché il 35enne di Afragola, di rientro dall’ospedale, aveva minacciato il 56enne esplodendo due colpi in aria con una pistola scacciacani priva di tappo rosso: è stato denunciato per minacce aggravate.