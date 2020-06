Palma Campania: arrestato latitante Elia Nunziata, irreperibile dal 28 marzo 2019, condannato all'ergastolo per omicidio

A Palma Campania un latitante condannato all'ergastolo per l'omicidio di un camionista avvenuto durante una rapina, il 21 ottobre 1991 ad Acerra, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna.

Si tratta di Elia Nunziata, irreperibile dal 28 marzo 2019, nei confronti del quale il 3 settembre 2019 è stato anche emesso un ulteriore provvedimento di arresto per i reati di usura ed estorsione.

Il latitante è stato individuato dai carabinieri in un'abitazione di Palma Campania. Il blitz è scattato alle 19 di ieri, dopo che l'intero edificio era stato circondato. Nunziata non ha opposto resistenza. Era in compagnia di una donna che verrà denunciata, insieme con il marito della proprietaria dell'abitazione, un 59enne imprenditore del luogo, per favoreggiamento. Al latitante i militari hanno sequestrato circa 600 euro, un telefono cellulare e due sim card.