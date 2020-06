San Giuseppe Vesuviano: la polizia ritrova un’auto rubata Blitz degli agenti a San Giuseppe Vesuviano

Gli agenti del locale Commissariato sono intervenuti in via Don Giovanni Antonio Gasparro, a San Giuseppe Vesuviano, perché una centrale di antifurto satellitare aveva segnalato la presenza di un’auto rubata in un terreno.

I poliziotti sono entrati in un manufatto dove hanno trovato la vettura segnalata e numerose parti di veicoli prive di etichettatura identificativa.