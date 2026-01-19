Napoli decimato a Copenhagen, Conte: "Trovare soluzioni senza piangerci addosso" Ancora out Neres per il problema alla caviglia

Non vuole accampare scuse Antonio Conte per la sfida di Champions di domani sera contro il Copenaghen. Il tecnico azzurro è arrivato in Danimarca con un Napoli decimato. Rispetto alla vigilia della gara con il Sassuolo mancano Rrahmani e Politano per infortunio e Marianucci e Mazzocchi perché fuori dalla lista. Assente anche Neres per il problema alla caviglia. In panchina, però, ci sarà Lukaku. L'allenatore salentino è stato molto chiaro con i suoi calciatori: "Il discorso è stato molto chiaro con i ragazzi. Cerchiamo di concentrarci su chi c'è, cerchiamo di trovare sempre delle soluzioni. Lo abbiamo fatto anche in questi due giorni in cui abbiamo preparato la partita, mi auguro che questo possiamo portarlo in campo. Inevitabilmente devi cambiare qualcosina, nell'ultima partita abbiamo perso sia Politano che Rrahmani, anche Neres continua ad avere questo problema alla caviglia che non stiamo riuscendo a risolvere. Dobbiamo trovare le soluzioni senza piangerci addosso, concentriamoci su di noi e su quello che possiamo cambiare e fare bene. Poi quando accadono cose imponderabili diventa difficile. Ma sono fiducioso".