Marines precipita dal balcone a Napoli: morto sul colpo Giallo sulla morte di un soldato americano a pochi passi dal consolato nel capoluogo partenopeo

Giallo sulla morte di un soldato americano a Napoli. L'uomo, un 23enne, è precipatato dal balcone di un appartamento in città, a via Pergolesi, a poca distanza dal consolato americano nel capoluogo partenopeo. Il 23enne era in forza al corpo dei Marines, ed è morto sul colpo dopo essere caduto, introno alle 4 del mattino, dal balcone di quell'abitazione. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 in ambulanza, ma vani sono stati i loro tentativi di salvare la vita al giovane. Indagano i carabinieri sull'episodio per capire se sia trattato di un incidente, di un gesto estremo o di altro.