Sorpreso a spacciare droga dalla Polizia: arrestato In manette un 21enne

Sorpreso dalla Polizia a consegnare una busta in cambio di denaro. E' successo in via Giorgio de Grassi a Napoli. E' qui che gli agenti hanno notato i movimentio strani di un giovane a bordo di uno scooter. I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso della somma di 301 euro e di 15 grammi circa di marijuana, mentre il ragazzo è riuscito ad allontanarsi. Si tratta di un 21enne napoletano, che è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.