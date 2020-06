Napoli: latitante incastrato da un incendio I carabinieri intervenuti hanno identificato e arrestato un 36enne in fuga dal 2016

I carabinieri della caserma di Napoli Borgoloreto sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco, in un appartamento di Via Celano dove era scoppiato un pricipio di incendio. Nell’appartamento si nascondeva un lattante di 36enne che è stato arrestato dai militari. L’uomo, di origine marocchine, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2016 da Tribunale di Napoli, secondo il quale avrebbe dovuto scontare 3 anni e 13 giorni di reclusione per i reati di rapina e lesioni aggravate, commessi nel 2014 a Napoli.

Il 36enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale. La proprietaria dell'immobile, una 63enne napoletana del quartiere Mercato, è stata denunciata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina