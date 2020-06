Blitz del falchi in un'abitazione: sequestrata cocaina Un arresto e una denuncia a Napoli

Blitz della Polizia in un'abitazione a Napoli. I Falchi della Squadra Mobile hanno bloccato due persone e trovato il proprietario dell’appartamento in possesso di una busta con 41 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 26 grammi, della somma di 985 euro, di un bilancino e di diverso materiale per il confezionamento della droga. Si tratta di 30enne napoletano con precedenti. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre un 41enne napoletano denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.