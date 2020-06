Bagnoli, 22enne spinta giù dalla scogliera durante un litigio La ragazza è in pericolo di vita. Ancora ignote le cause della discussione

Litigio tra amici a Bagnoli finisce in tragedia. Una ragazza è stata spinta giù dalla scogliera di Nisida ed attualmente è ricoverata in gravi condizioni.

È accaduto ieri sera, la vittima era insieme ad un suo amico ma, ad un certo punto, i due hanno iniziato a discutere per motivi ancora sconosciuti. I due si trovavano sul muretto che costeggia la scogliera di Nisida quando hanno iniziato a litigare. Stando alla prima ricostruzione dei fatti il ragazzo, in preda all’ira, avrebbe spinto la 22enne provocandone una brusca caduta sugli scogli.

La ragazza è stata soccorsa da una pattuglia dei carabinieri, allertati da alcuni testimoni presenti sul posto. Il ragazzo è stato fermato ed interrogato per ricostruire la vicenda, mentre la ragazza è stata trasportata all’ospedale San Paolo. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate ed è stata trasferita d’urgenza per un’operazione chirurgica. Viste le gravissime condizioni della vittima, per l’aggressore potrebbe scattare l’accusa di tentato omicidio.