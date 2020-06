Non si ferma all'alt, inseguito si scontra con la volante Rocambolesco inseguimento a Napoli da parte della Polizia

Gli hanno intimato l'alt ma lui è fuggito con un'altra persona a bordo dell'auto. E' successo a Napoli in piazza Garibaldi. I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato un via Nuova Marina fino a scolìntrarsi con la loro volante. Alla fineper il conducente, un 23enne, sono scattate le manette. Dovrà ripondere di lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato. Inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente poiché già ritirata nell’aprile scorso.