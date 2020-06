Malore alla guida, finisce fuori strada: rianimato, è salvo Rocambolesco e provvidenziale intervento della Polizia

Malore alla guida, si accascia e finisce fuori strada. E' salvo grazie al tempestivo intervento della Polizia ed in modo particolare di un agente del reparto prevenzione crimine Campania. E' successo in via villa romana a Napoli. I poliziotti immediatamente intervenuti dopo una segnalazione, hanno un’auto incidentata posta trasversalmente alla strada e, al suo interno, un uomo privo di conoscenza al quale è stato praticato un massaggio cardio-polmonare. Proprio grazie a queste ripetute manovre, effettuate da un agente formato in tecniche di rianimazione ed utilizzo del defribillatore (Blsd), la persona ferita ha ripreso a respirare ed è stata poi trasportata al vicino ospedale del Mare dal 118.