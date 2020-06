Sorpreso a consegnare droga in cambio di denaro: arrestato Controlli della Polizia nel quartiere Mercato

Consegna una busta contenente droga ad uomo, in cambio di denaro, da una finestra, ma viene notato e arrestato dalla Polizia. Nel mirino degli agenti del commissariato Vicaria-Mercato è finito un 23enne napoletano, sottoposto all’obbligo di dimora. E' successo in via Giovanni Tappia, nel quartiere Mercato.

I poliziotti sono entrati nell’appartamento e hanno rinvenuto 19 involucri con marijuanaper un peso complessivo di 37 grammi circa, 2 bilancini, 3 cellulari e la somma di 615 euro.