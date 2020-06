Droga nel detersivo in una cabina elettrica e in un'aiuola Controlli della Polizia di Secondigliano

Gli agenti del commissariato di Secondigliano hanno scoperto in via dello Scirocco, nella zona di San Pietro a Patierno, all’interno di una cabina elettrica, dove erano nascoste in un flacone di detersivo, 72 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di 75 grammi circa. Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto in via Strada Comunale dei Cavoni, nell’aiuola di un parco privato, 24 involucri con 42 grammi circa di hashish.