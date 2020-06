Forza posto di blocco e si schianta contro volante polizia 27enne napoletano arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato

In sella ad uno scooter, forza un posto di blocco, viene inseguito e durante la sua folle corsa impatta contro una volante della Polizia. E' successo a Napoli, in via Caracciolo, dove. gli agenti dei “Nibbio” dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato San Ferdinando hanno bloccato un 25enne napoletano e lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il motociclo è stato sottoposto a sequestro.