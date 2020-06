Sperona la Volante, arnesi per scasso nel furgone: denunciato Giugliano in Campania. nei guai un 34enne

Lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento di beni dello stato e possesso di oggetti atti allo scasso. Nel mirino degli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca è finito un 34enne della Bosnia-Erzegovina con precedenti, destinatario di un divieto di dimora nella regione Campania. Dopo la segnalazione degli addetti alla vigilanza sul tentato furto di un'auto nei pressi del centro commerciale Auchan a Napoli, i poliziotti hanno rintracciato un furgone con a bordo una persona che, dopo aver speronato la volante, è stata bloccata nelle immediate vicinanze. All’interno del camioncino, sequestrato perchè privo di assicurazione, c'erano arnesi per o scasso. All'uomo è stata ritirata la patente poiché recidivo nel biennio per la stessa infrazione.