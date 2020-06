San Giorgio: uomo ucciso a colpi di pistola La polizia ha ritrovato il cadavere in via Luca Giordano

È stato ritrovato dalla polizia a San Giorgio a Cremano, il cadavere di un uomo non ancora identificato

Gli agenti sono intervenuti in via Luca Giordano dove sono stati esplosi dei colpi di pistola che hanno centrato l'uomo provocandone la morte. La vittima, quando è stata colpita, si trovava probabilmente in sella a uno scooter.