Napoli: 31enne ferito a colpi di pistola a via Argine L’uomo ha dichiarato di essere stato aggredito da due individui

Ieri sera intorno alle 21:30 è giunto al pronto soccorso dell’ospedale evangelico Villa Betania di Napoli, con una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto e una da arma da fuoco al tallone, un 31enne di Cercola.

L’uomo avrebbe riferito agli agenti della Polizia di essere stato avvicinato, in via Argine, da due persone in sella ad scooter mentre era in auto con un amico.

I due lo avrebbero costretto a scendere dal veicolo, aggredendolo prima con il calcio della pistola alla testa, poi ferendolo ad un tallone. Quindi si erano dileguati facendo perdere le tracce.

Sull'episodio indaga il Commissariato di Ponticelli.