Secondigliano: arrestato un 20enne per droga La polizia irrompe nell'abitazione dopo una segnalazione

Gli agenti del commissariato Secondigliano, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo che è stato trovato in possesso di una bustina contenente 2 grammi circa di marijuana. Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto, nella cantina di pertinenza dell’abitazione, 60 involucri contenenti 21 grammi circa di cocaina, 75 bustine per un peso complessivo di 78 grammi circa di marijuana, due bilancini e diverso materiale per il confezionamento della droga. Il giovane, con precedenti a carico, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.