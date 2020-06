Napoli: pusher ai domiciliari continua a spacciare Il 31enne di Scampia è stato condotto in camera di sicurezza in attesa di giudizio

Luigi Frattini, un 31enne di Scampia ai domiciliari per reati inerenti il traffico di droga, secondo l’accuso non avrebbe interrotto la sua attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti neanche durante il periodo di detenzione.

I carabinieri della stazione di Napoli Quartiere 167 l'hanno osservato a lungo mentre, davanti alla sua abitazione di via Fava, cedeva involucri di droga ad alcuni "clienti".

Intervenuti, i militari hanno perquisito il 31enne e trovato 8 dosi di marijuana per complessivi 7,6 grammi e la somma contante di 420 euro, ritenuta provento illecito.

Arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e per evasione, Frattini è stato condotto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.