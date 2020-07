Punteggi gonfiati per gli appalti ai servizi ai disabili Un dirigente del comune e il direttore generale raggiunti da un divieto di dimora

Il gip di Napoli Nord, su richiesta della locale Procura, ha emesso due divieti dimora che sono stati notificati stamattina dalla Guardia di Finanza di Frattamaggiore a un dirigente del Comune di Afragola e al direttore generale di un'associazione per l'assistenza ai disabili. Per entrambi viene ipotizzato il reato di turbata libertà degli incanti.

Secondo gli inquirenti, e anche secondo il gip, il dirigente comunale, per agevolare l'associazione nell'aggiudicazione di un appalto per l'affidamento del servizio polifunzionale per persone con disabilità, avrebbe attribuito all'associazione punteggi "sproporzionati e ingiustificati" anche in contrasto con gli altri componenti della commissione.

Sono anche in corso perquisizioni in relazione a presunti illeciti nella gestione della raccolta dei rifiuti ad Afragola emersi durante la prima indagine.