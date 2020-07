Fiamme a Villaricca: brucia deposito di pneumatici Ennesimo rogo sul territorio. Alcune famiglie sono state sgomberate

Un altro rogo colpisce il territorio campano.Un incendio ha infatti distrutto un deposito di pneumatici in via Consolare Campana, a Villaricca, dove le fiamme hanno avvolto anche le abitazioni circostanti.

Alcune famiglie sono state fatte sgomberare. “Fortunatamente non si registrano vittime né feriti ma è l’ennesimo rogo che colpisce il nostro territorio. Le origini dell’incendio non sono ancora chiare ma si tratta comunque di un fenomeno che sta devastando la nostra terra, sia economicamente che da un punto di vista ambientale. Chiediamo uno sforzo degli inquirenti per chiarire le dinamiche di questo incendio ed in generale chiediamono più controlli e pattugliamenti delle strade. Abbiamo chiesto all’Arpac di monitorare le condizioni dell’area interessata dal rogo per verificare quali danni sono stati apportati.”, sono state le parole del Consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli