Movida violenta, due ambulanti accoltellati sul lungomare Si tratta di due indiani, aggrediti da un branco

Notte di paura quella appena trascorsa a Napoli dove, sul lungomare, due ambulanti indiani sono stati accoltellati e ricoverati d’urgenza all’ospedale Cardarelli. Secondo quanto si è appreso dalle due vittime, una sarebbe stata colpita ad una spalla, l’altra alla testa. In tutto gli aggressori sarebbero stati una decina. Al vaglio dei carabinieri la versione fornita dalle vittime. I militari della stazione Chiaia giunti sul posto poco dopo la segnalazione, non escludono che la lite possa essere scaturita da divergenze con altri stranieri. Motivo della discussione, ipotizzano i carabinieri, potrebbe essere la divisione dei marciapiedi (occupati abusivamente) per la vendita di chincaglierie e oggettistica.