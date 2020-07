Napoli: maxi operazione anticamorra, 51 misure cautelari Blitz all’alba di carabinieri e polizia per smantellare il clan camorristico "Vanella Grassi".

Dall’alba di questa mattina è in corso un’operazione coordinata di carabinieri e polizia nei quartieri napoletani di San Pietro a Patierno, Secondigliano e Scampia.

In esecuzione, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, 51 misure cautelari a carico di altrettante persone ritenute affiliate al clan camorristico "Vanella Grassi”, detto anche il clan dei “girati”, storici alleati del sodalizio dei Di Lauro e rivali degli scissionisti guidati dai Lo Russo. Il clan "Vanella Grassi" è stato, come un gruppo criminale, in prima linea nella faida di Secondigliano e ha esteso la sua area geografica di influenza negli anni. Le persone raggiunte dalle misure cautelari sono ritenuti gravemente indiziati di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla commissione di una pluralità di reati e di altre attività illecite (traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e detenzione illegale di armi).