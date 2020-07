Naufragio a Capri, a picco barca con 5 persone a bordo E' intervenuta la Guardia Costiera, messi in salvo i turisti

Naufragio a Capri , coinvolta un'imbarcazione lunga sei metri con cinque persone a bordo partita dal porto di Castellammare di Stabia. Il natante aveva gettato l'ancora a largo dei Faraglioni quando per cause ancora da stabilire ha iniziato a imbarcare acqua. Dallo stabilimento La Fontelina partiva il personale per prestare soccorso e contestualmente veniva allertata la Guardia Costiera. Gli uomini a bordo la motovedetta CP 858 giunta sul posto provvedevano al trasbordo degli occupanti e ad ancorare ad una boa il mezzo che stava colando a picco.