Riprende i bimbi in spiaggia: denunciato per pedopornografia Riprendeva i bimbi nelle parti intime. E sul pc l'ulteriore conferma

Era in spiaggia armato di telecamera, ma i suoi movimenti sono sembrati decisamente sospetti a un gruppo di genitori: quell'uomo puntava l'obiettivo sui bimbi che giocavano, in maniera decisamente sospetta. Per questo motivo a Forio di Ischia un uomo è stato segnalato ai carabinieri: “Un uomo sta riprendendo i bambini che giocano”. I militari sono arrivati e hanno controllato l'uomo e le immagini registrate: e sì, quelle riprese erano decisamente ambigue, tutte focalizzate sui bimbi e in maniera particolare sulle loro parti intime. E nella stanza d'albergo dove l'uomo soggiornava, in località Lacco Ameno, i militari della locale compagnia hanno trovato l'ulteriore conferma: sulla memoria del personal computer dell'uomo c'era materiale pedopornografico e c'erano anche altre due telecamere, utilizzate per effettuare quel tipo di riprese.

L'uomo è stato denunciato per detenzione di materiale pedoponografico: si tratta di un quarantenne di Torre del Greco, già noto alle forze dell'ordine.