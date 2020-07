Portici: minaccia la madre con un coltello, arrestato 26enne I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato l’uomo.

Un 26enne si Portici è stato arrestato dai Carabinieri della locale stazione dell’arma.

L’uomo avrebbe minacciato la madre e i familiari con un coltello da cucina.

A quanto si è appreso, un 26enne stava litigando, come spesso accadeva negli ultimi tempi con i familiari. Giunti sul posto, i Carabinieri della stazione locale hanno trovato l'uomo con il coltello in mano mentre minacciava di uccidere la madre convivente e gli altri familiari presenti. Il litigio sarebbe da ricondurre ad una questione legata ai soldi: l'uomo avrebbe accusato madre e sorelle di non gestire bene i soldi di famiglia. Il 26enne è stato arrestato e condotto in carcere in attesa di giudizio.