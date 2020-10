Riciclaggio di Mercedes, assolto un 50enne L’uomo era imputato per ricettazione e riciclaggio di alcune Mercedes

Un 50enne di Giugliano, imputato per ricettazione e riciclaggio di alcune Mercedes, è stato assolto per non aver commesso il fatto.

La sentenza del tribunale di Napoli Nord, presidente Maffei, ha dunque accettato la richiesta dell’avvocato Massimo Viscusi, difensore del 50enne giuglianese.