San Gennaro Vesuviano: i carabinieri fermano una festa notturn 5 persone avevano organizzato un compleanno in un appartamento.

A San Gennaro Vesuviano con al prima notta da zona rossa arrivano anche le prime violazione dei provvedimenti per contenere il contagio.

I carabinieri sono intervenuti proprio in ore notturne in via Pollieri e hanno sanzionato 5 persone di origine bulgare, ma residenti in altri comuni della provincia napoletana (uno addirittura a Forio d'Ischia) che avevano organizzato una festa di compleanno in un appartamento.

Multati per aver violato le normative antiCovid e per essersi spostati in altro comune senza giustificato motivo. Questa mattina, poi, i militari dell'Arma hanno controllato e sanzionato, in piazza del Plebiscito, un 61enne residente nel borgo Sant'Antonio Abate già noto per associazione di stampo mafioso e spaccio di stupefacenti che stava passeggiando da solo ma eccessivamente distante dalla sua abitazione senza giustificato motivo.