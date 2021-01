Rapina sventata ad Afragola, ladri speronati dai cittadini Refurtiva recuperata dai proprietari. Borrelli: "Sconfitta per tutti"

Rapina sventata ad Afragola, ladri speronati e refurtiva recuperata dai proprietari. Borrelli (Europa Verde): “ dovevano essere le forze dell'ordine a fare giustizia e invece i cittadini si sono dovuti autorganizzare. Questa vicenda è una sconfitta per tutti”

“Scene da Far West ad Afragola durante i festeggiamenti per il nuovo anno. Ladri in azione e legittimi proprietari che si difendono da soli. E’ totale il mio disappunto contro ogni forma di violenza e prepotenza e non posso che non essere turbato da questo ennesimo episodio delinquenziale condito di vigliaccheria, ingrediente indispensabile a tutti i farabutti. Perché scelgono i momenti in cui c’è minore controllo per mettere a segno i loro misfatti." Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

"Agiscono mentre la gente perbene e lavoratrice è presa da altro, come brindare per il nuovo anno. Nel caso di Afragola c’è stata per fortuna la solerte reazione del legittimo proprietario dell’esercizio teatro della rapina, ha raggiunto i delinquenti li ha speronati e recuperato la merce.

Per fortuna è riuscito ad ottenere giustizia da solo ma dovevano essere le forze dell'ordine a intervenire e invece i cittadini si sono autorganizzati probabilmente perchè nessuna delle forze preposte al controllo del territorio è intervenuta a loro supporto. Questa vicenda è una sconfitta per tutti innanzitutto per chi dovrebbe garantire la sicurezza dei cittadini”.