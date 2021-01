Droga, 11 kg di coca nelle valigie: arrestati all'aeroporto Il volo proveniva da Parigi. Intervenuta la Guardi di Finanza

Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e militari della Guardia di finanza , in servizio presso lo scalo aeroportuale di Capodichino, hanno tratto in arresto due cittadini di origine africana che trasportavano complessivamente 11,300 chili di droga occultati all'interno dei bagagli da stiva. I due corrieri, un 45enne e un 23enne, giunti a Napoli con un volo proveniente da Parigi, stavano per lasciare l'aeroporto quando sono stati fermati e sottoposti a controllo prima di allontanarsi dalla sala arrivi. In particolare, gli ufficiali addetti ai controlli, non convinti delle spiegazioni ricevute ed insospettiti da ulteriori segnali di rischio, hanno controllato i bagagli dei due rinvenendo 569 ovuli contenenti cocaina per un peso complessivo di 8,3 chili e 3,1 chili di oppio all'interno di alcune bottiglie e confezioni per l'igiene intimo personale, pronti per essere distribuiti nelle "piazze dello spaccio" campane.