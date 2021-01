"Chi ha patologie psichiatriche non puo' stare in carcere" Lo dichiara il Garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello

"C'e' un'assuefazione sul contagio nelle carceri. Nei report quotidiani ci sono i dati di agenti e detenuti. Si devono accendere le luci su questi luoghi dove l'individuo e' privato della liberta' ma non deve essere privato della dignita'". Lo ha dichiarato il Garante dei detenuti in Campania Samuele Ciambriello. Oggi sara' presentata la situazione relativa alle Residenze per esecuzione delle misure di sicurezza (Rems): "Nella legge istitutiva la funzione del Garante e' relativa al carcere e a tutti i luoghi in cui la liberta' e' privata come il Tso (trattamento sanitario obbligatorio) come le Rems, nate dopo la chiusura degli Opg. Abbiamo persone socialmente pericolose in carcere in attesa di poter andare nelle Rems. Oggi ci sono 31 strutture con 600 persone. Abbiamo bisogno di luoghi per i sofferenti psichici e questi non possono essere le carceri". Rispetto sempre al carcere Ciambriello ha aggiunto: "Voglio coniugare la certezza con la qualita' della pena ma se verita' e giustizia non si mettono insieme avremo solamente la vendetta. Negli ultimi 15 anni 27mila persone hanno ricevuto un risarcimento per ingiusta detenzione, lo Stato ha speso centinaia di milioni di euro. E chi riceve il risarcimento non sara' mai ripagato per una prima pagina sul giornale e per l'ingiustizia. E se sbaglia un magistrato? Che succede?"