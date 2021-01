Napoli, controlli a tappeto: identificate oltre 300 persone Giro di vite nella movida e per il rispetto elle norme anticontagio

Controlli a tappeto dei carabinieri del di Napoli in tutta la città. Massima attenzione alle piazze maggiormente frequentate dai giovani e al rispetto della normativa anticontagio. Sono state identificate complessivamente più di 300 persone e controllati oltre 120 veicoli, mentre sono state 36 le contravvenzioni al codice della strada. E’ dei Quartieri Spagnoli un 48enne, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri della compagnia Centro per spaccio. L'uomo è stato sorpreso in via Speranzella mentre cedeva una dose di cocaina a un 43enne napoletano. I militari hanno denunciato due parcheggiatori abusivi che in piazza Matteotti chiedevano denaro agli automobilisti. Stessa sorte per 2 giovani sorpresi alla guida senza patente di guida perché mai conseguita, per 1 persona trovata in strada con un coltellino nelle tasche e per un 32enne che non ha rispettato le prescrizioni della sorveglianza speciale.

Ventidue le persone sanzionate in centro città per violazioni alla normativa anti-contagio: gran parte delle sanzioni sono state notificate a giovani che non hanno rispettato il coprifuoco. La stazione di Marianella ha, invece, sanzionato il titolare di un ristorante di via Lepore per il mancato rispetto della normativa anti-contagio: consentiva la consumazione di pasti anche oltre l’orario di lavoro e con servizio a tavolo tra più di 4 persone non conviventi. Nel quartiere Stella i militari della locale stazione hanno denunciato una 42enne del posto per interferenze illecite nella vita privata. Nella sua abitazione è stato trovato e sequestrato un impianto di videosorveglianza collegato a due microcamere installate all’ingresso e all’uscita di via Villari, utilizzate verosimilmente per monitorare i movimenti delle forze dell’ordine. Controlli anche sull’isola d’Ischia dove i carabinieri della locale compagnia hanno sanzionato 10 persone perché sprovviste di mascherina. Le verifiche continueranno anche nei prossimi giorni.