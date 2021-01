Maltempo, crolla tratto di strada a Miano Collegamenti a singhiozzo per le isole. Domani parchi e cimiteri chiusi

Anche domani resteranno chiusi a Napoli parchi e cimiteri. Lo ha deciso il Comune sulla base dell'avviso di allerta meteo emesso dalla Protezione civile regionale valido dalle 6 alle 18 di domani per 'venti forti, con possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte'. A Napoli, per le raffiche di vento e il mare grosso sono ancora interrotti i collegamenti con le isole.

Alcuni cittadini di Miano hanno segnalato il crollo di un tratto di strada in via Langella. Dalle prime ricostruzioni pare che sia fuoriuscita una grossa perdita di acqua. I residenti delle abitazioni limitrofe ora temono per la sicurezza delle proprie abitazioni. Sul posto erano già presenti dei cantieri per lavori alle tubature. Verifiche in corso per capire se il crollo sia collegato ai lavori.