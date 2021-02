Sequestrate a Napoli confezioni di medicinali sospetti Denunciato un venditore ambulante ucraino

Sequestrate a Napoli decine di confezioni di medicinali sospetti di provenienza estera. Erano stati esposti come se nulla fosse su un banco da un venditore ambulante di nazionalità ucraina. La scena non è passata inosservata agli agenti del commissariato di polizia Vicaria-Mercato, durante un normale servizio di controllo del territorio. E' successo in via Pica all'angolo con corso Arnaldo Lucci. I medicinali erano stati mischiati insieme a diversi generi alimentari. Sono stati sequestrati e l'uomo denunciato per ricettazione e somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica