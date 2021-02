Napoli, rider ancora sotto attacco dei criminali Rapina in via Jannelli. Borrelli: "Bisogna tutelare la categoria e contrastare la criminalità"

Ennesima rapina ai danni di un rider. È accaduto nella serata del 18 febbraio a via Gabriele Jannelli, come segnalato da un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Nel filmato preso dalla videocamera di sorveglianza si vedono due individui a bordo di uno scooter inseguire ed avvicinarsi ad un rider.

“Abbiamo segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. Questo filmato ci racconta due cose: la continua crescita della micro-criminalità, a cui bisogna porre rimedio con un piano di emergenza per il controllo del territorio; i continui attacchi subiti dai rider, categoria di lavoratori fondamentale ma non tutelata e rispettata. Al rider protagonista di questo episodio, così come a tutta la categoria, va la nostra solidarietà.”. Sono le parole del Consigliere Borrelli.