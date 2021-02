Maltrattamenti in famiglia: due arresti Nei guai due uomini violenti a Napoli e Torre del Greco

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, sono intervenuti in via Sant’Antonio Abate per una lite familiare.

I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere vittima, insieme alla figlia, di comportamenti violenti del marito il quale, già in altre occasioni, l’aveva minacciata e aggredita fisicamente per futili motivi.Gli agenti, dopo essere entrati nell’abitazione, hanno trovato e bloccato l’uomo, un 39enne dell’Ecuador, e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Sempre la polizia a Torre del Greco è intervenuta in via Ignazio Sorrentino per un'altra lite familiare. Anche in questo caso una donna ha raccontato agli agenti di essere stata vittima di comportamenti violenti continui da parte del figlio. Nei guai è finito un 38enne oplontino, arrestato per maltrattamenti in famiglia.