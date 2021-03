Rapina a mano armata ad un rider a Casoria: presa la banda Eseguite ordinanze nei confronti di cinque giovani tra cui tre minori

Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, e dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale Procura, nei confronti rispettivamente di tre minori e di due napoletani di 20 e 21 anni, tutti gravemente indiziati di rapina aggravata.

Gli stessi sono indagati in ordine ad una rapina commessa in via Giovanni Pascoli a Casoria la notte tra il 1° e il 2 gennaio scorsi, quando alcuni individui, a bordo di motocicli, hanno avvicinato un uomo a bordo di uno scooter e, dopo avergli tagliato la strada, lo hanno bloccato e percosso, minacciandolo con una pistola e impossessandosi del suo veicolo.

Le indagini sono state avviate a partire da un analogo episodio avvenuto circa un'ora dopo in Calata Capodichino a Napoli ai danni di un “rider”, e hanno permesso di raccogliere elementi anche in relazione a questa rapina, gli indagati, in particolare, avrebbero utilizzato lo scooter rapinato a Casoria per commettere la rapina successiva.