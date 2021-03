Vaccino Astrazeneca: sequestrate dosi anche a Napoli I carabinieri nei padiglioni della Mostra d''oltremare

Una partita di vaccini facente parte del lotto ABV2856 bloccato da Aifa a causa di una morte sospetta in Italia e ad alcune segnalazioni in Europa è stata bloccata anche in Campania. I carabinieri del Nas di Napoli si sono recati nei padiglioni della Mostra d'Oltremare del capoluogo campano, dove è stato allestito il centro vaccinazioni. E' qui che sono state acquisite le dosi del lotto in questione.