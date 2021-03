Ancora uno spacciatore in manette a Napoli Nei guai è finito un 45enne napoletano

Gli agenti del commissariato Montecalvario, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Rosario a Portamedina all’angolo con via Don Giovanni Minzoni hanno notato una persona che consegnava del denaro ad un uomo che, dopo averlo intascato, si è accovacciato di fronte ad uno scooter per prelevare qualcosa.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 40 euro, mentre l’acquirente si è dato alla fuga. Inoltre, hanno rinvenuto, occultato sotto il parafango posteriore del mezzo, un contenitore munito di calamita con all'interno 12 involucri contenenti 5 grammi circa di cocaina.

Nei guai è finito un 45enne napoletano con precedenti a carico, arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Lo scooter è stato sottoposto a sequestro.