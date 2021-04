In casa con 2120 pacchetti di bionde di contrabbando 42enne arrestato dai carabinieri a Napoli

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per contrabbando di sigarette un 42enne del posto già noto alle forze dell'ordine. E’ stato controllato in Via Fratelli Grimm e trovato in possesso di una dose di cocaina e 2 pacchetti di “bionde” prive di marchi dei Monopoli di Stato.



Durante la perquisizione domiciliare che è seguita, i militari hanno rinvenuto e sequestrato altri 2120 pacchetti di tabacchi lavorati esteri destinati al contrabbando, per complessivi 42 chili e mezzo circa. E' ora ai domiciliari in attesa di giudizio.