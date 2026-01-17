Dopo la vittoria del Napoli contro il Sassuolo, il vice allenatore Stellini ha parlato ai microfoni di DAZN commentando la gestione della squadra e le problematiche legate agli infortuni: "Per quanto riguarda gli infortunati, Elmas ha accusato giramenti di testa e pensiamo si tratti di un’influenza. Politano e Rrahmani saranno valutati. Numericamente non siamo tanti – ha spiegato Stellini – e, considerando che il Napoli è l’unica squadra italiana a giocare nove partite a gennaio, il calendario è stato decisamente complicato. Non è semplice affrontare nove gare in 28 giorni, dopo aver disputato anche la Supercoppa. I giocatori ci sono e lo dimostrano andando in campo, soffrendo e offrendo anche buone prestazioni – ha aggiunto –. Dal punto di vista fisico è difficile, perché giocare ogni 72 ore non è semplice, e la rosa non è ampia. Con la società faremo delle valutazioni: servono rinforzi nell’immediato. Abbiamo bisogno di giocatori di sostituzione nei reparti più corti. La difesa è numericamente sufficiente, ma a centrocampo e in attacco le alternative scarseggiano. Attendiamo il rientro di Neres, mentre non sappiamo ancora quando torneranno gli altri. Sarà il club insieme al mister a valutare le mosse necessarie. Le partite sono tantissime: dopo quattro gare in nove giorni, ne affronteremo tre in sei. Il mercato di gennaio è complesso, ma dovremo comunque fare delle valutazioni".
Napoli-Sassuolo, Stellini: "Calendario troppo fitto, servono rinforzi"
Le parole del secondo di Antonio Conte sulla situazione legata alla formazione azzurra
Napoli.