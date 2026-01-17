Napoli-Sassuolo, Stellini: "Calendario troppo fitto, servono rinforzi" Le parole del secondo di Antonio Conte sulla situazione legata alla formazione azzurra

Dopo la vittoria del Napoli contro il Sassuolo, il vice allenatore Stellini ha parlato ai microfoni di DAZN commentando la gestione della squadra e le problematiche legate agli infortuni: "Per quanto riguarda gli infortunati, Elmas ha accusato giramenti di testa e pensiamo si tratti di un’influenza. Politano e Rrahmani saranno valutati. Numericamente non siamo tanti – ha spiegato Stellini – e, considerando che il Napoli è l’unica squadra italiana a giocare nove partite a gennaio, il calendario è stato decisamente complicato. Non è semplice affrontare nove gare in 28 giorni, dopo aver disputato anche la Supercoppa. I giocatori ci sono e lo dimostrano andando in campo, soffrendo e offrendo anche buone prestazioni – ha aggiunto –. Dal punto di vista fisico è difficile, perché giocare ogni 72 ore non è semplice, e la rosa non è ampia. Con la società faremo delle valutazioni: servono rinforzi nell’immediato. Abbiamo bisogno di giocatori di sostituzione nei reparti più corti. La difesa è numericamente sufficiente, ma a centrocampo e in attacco le alternative scarseggiano. Attendiamo il rientro di Neres, mentre non sappiamo ancora quando torneranno gli altri. Sarà il club insieme al mister a valutare le mosse necessarie. Le partite sono tantissime: dopo quattro gare in nove giorni, ne affronteremo tre in sei. Il mercato di gennaio è complesso, ma dovremo comunque fare delle valutazioni".