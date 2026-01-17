Napoli, Mazzocchi: "Non pensiamo all'Inter. Ai tifosi dico una cosa..."

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Sassuolo, Andrea Mazzocchi ha commentato la partita ai microfoni della stampa: "Era fondamentale conquistare i tre punti stasera per restare aggrappati al nostro percorso – ha spiegato il centrocampista –. Aldilà della posizione dell’Inter, dobbiamo pensare a noi stessi. Complimenti al Sassuolo, che ha mostrato un ottimo calcio. Noi siamo riusciti a portare a casa i tre punti, ed era davvero importante. Chi guarda da fuori può pensare alle altre squadre, ma noi pensiamo solo a noi stessi. Non avevo fatto caso all’Inter. Ai tifosi dobbiamo solo ringraziarli: cerchiamo sempre di dare il massimo e di sudare per loro". Infine, sull’affetto dei supporter e sulle condizioni dei compagni: "Credo che Rrahmani sia uscito per crampi, forse un piccolo risentimento muscolare. Il rapporto con i tifosi? Essendo napoletano, cerco sempre di coinvolgere ogni tifoso con me in campo: è bellissimo sentire che si rivedono in me".

