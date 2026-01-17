Juan Jesus: "Il campionato è lungo, la classifica è buona". Poi ricorda Commisso Il difensore del Napoli dopo la vittoria ottenuta contro il Sassuolo, decisa da Lobotka

Al termine della vittoria casalinga per 1-0 contro il Sassuolo, valida per la 21ª giornata di Serie A, Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Sulla situazione del Napoli: "Non stiamo ottenendo i risultati sperati, ma il campionato è lungo e oggi era fondamentale conquistare i tre punti. Non ci fermiamo agli infortuni: il gruppo è solido e la vittoria serviva anche a mandare un segnale". Sugli infortuni: "Quando un compagno si fa male è sempre un dispiacere, fa parte dello sport agonistico. Dobbiamo dare il massimo con chi abbiamo a disposizione. La classifica è buona e dobbiamo continuare a restare vicini alle prime due". Sul mister assente: "Ci dispiace non aver avuto Conte in panchina in queste due partite, ma anche Stellini ha svolto un ottimo lavoro. Voglio anche inviare un abbraccio alla famiglia del presidente Commisso, che ha subito una grande perdita".