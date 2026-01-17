Il Napoli torna a vincere: battuto il Sassuolo con un gol di Lobotka Successo positivo, ma si allunga la lista degli infortunati

Napoli-Sassuolo 1-0

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema (12’ st Lang), Rrahmani (22’ st Buongiorno), Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (17’ st Mazzocchi), Elmas (11’ st Politano); Hojlund. A disp. Ferrante, Contini, Marianucci, Gutierrez, Olivera, Lucca, Ambrosino. All.: Stellini

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (36’ st Coulibaly); Lipani (44’ st Moro), Matic, Vranckx (9’ st Iannoni); Fadera (36’ st Skjellerup), Pinamonti (44’ st Cheddira), Laurienté. A disp. Satalino, Zacchi, Turati, Romagna. Paz, Odenthal, Frangella, Pierini. All.: Grosso

Marcatori: 7’ Lobotka (N)

Vittoria sofferta ma di enorme valore per il Napoli di Antonio Conte, ancora fermo per la seconda e ultima giornata di squalifica. Al Maradona gli azzurri riescono ad avere la meglio sul Sassuolo per 1-0, decidendo il match già nei primi minuti grazie alla splendida conclusione di Stanislav Lobotka. In classifica, il Napoli continua a inseguire l’Inter, che resta avanti di sei punti. Le note positive, però, si fermano al risultato: durante la gara arrivano infatti anche gli stop di Elmas, Rrahmani e Politano, che vanno ad allungare una lista di assenze già molto corposa. In attesa di conoscere l’entità degli infortuni dagli esami strumentali, a preoccupare è soprattutto il calendario ravvicinato, che prevede anche la complicata trasferta di Champions League a Copenaghen.